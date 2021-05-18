18 Mayıs 2021, Salı

TFF 1. LİG

Altınordu Samsunspor maçı CANLI

Altınordu - Samsunspor | CANLI
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 Giriş Tarihi: 18.05.2021

. Lig Play-off maçında ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

. Lig'de Play-off heyecanı devam ediyor. Yarı final ilk maçında ile Samsunspor kozlarını paylaşıyor. maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ALTINORDU - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 18:00'de başlayan Altınordu - Samsunspor maçı TRT Spor ve Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ALTINORDU - SAMSUNSPOR İLK 11'LER

Altınordu FK: Erhan, Salih, Kahraman, Yusuf, Sinan, , , Furkan, , , Metehan

Samsunspor: , , , Yalçın, , , Gökhan, , Yasin, , Nadir

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