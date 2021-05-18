Altınordu Samsunspor maçı CANLI
TFF 1. Lig Play-off maçında Altınordu ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Altınordu - Samsunspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
TFF 1. Lig'de Play-off heyecanı devam ediyor. Yarı final ilk maçında Altınordu ile Samsunspor kozlarını paylaşıyor. Altınordu - Samsunspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
ALTINORDU - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 18:00'de başlayan Altınordu - Samsunspor maçı TRT Spor ve Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
ALTINORDU - SAMSUNSPOR İLK 11'LER
Altınordu FK: Erhan, Salih, Kahraman, Yusuf, Sinan, Oğulcan, Ahmet İlhan, Furkan, Enis Destan, Recep, Metehan
Samsunspor: Nurullah, Erkam, Veli, Yalçın, Mücahit, Djedje, Gökhan, Savicevic, Yasin, Hamroun, Nadir
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