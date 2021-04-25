TFF 1. Lig'in 32. haftasında Bursaspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bursaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Bursaspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bursaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BURSASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bursaspor - İstanbulspor maçı 25 Nisan Pazar günü saat 20:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak (Konferans yayın)

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