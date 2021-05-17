Altay avantajı kaptı! Altay 3-2 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final karşılaşmasında Altay ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı ve rövanş öncesinde avantaj sağladı.

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final maçında Altay sahasında İstanbulspor'la karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Altay'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Kappel, 14. (p) ve 43. dakikalarda Paixao kaydetti. İstanbulspor'un golleri ise 10. ve 83. dakikalarda penaltılardan Onur Ergün'den geldi.

Bu sonuçla birlikte rövanş maçı öncesinde Altay büyük bir avantaj sağladı.

Serinin ikinci ve rövanş maçı 22 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada Altay golü buldu. Regattin'in pasında ceza sahasında topla buluşan Kappel'in sağ çaprazdan plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti: 1-0.

6'ncı dakikada konuk ekipten Levent'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Altay ceza sahasında Murat'ın rakibine yaptığı müdahale sonrası oyunu devam ettiren hakem Arda Kardeşler, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu inceleyerek penaltı kararı verdi.

10'uncu dakikada penaltı vuruşunu kullanan Onur, skora denge getirdi: 1-1.

12'nci dakikada bu kez Altay penaltı kazandı. Konuk ekipten Mehmet Yeşil'in ceza sahasında Regattin'e yaptığı faul sonrası hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi.

14'üncü dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Paixao, kaleci Alperen'i ters köşeye yatırarak Altay'ı bir kez daha öne geçirdi: 2-1.

43'üncü dakikada sağdan Tolga'nın müthiş ortasında arka direkte topa ayak koyan Paixao, farkı 2'ye çıkardı: 3-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

50'nci dakikada soldan İstanbulspor ceza sahasına giren Mehmet Erdem'in yerden vuruşunda Wellington'un ayağından seken top direğin dibinden kornere gitti.

51'inci dakikada sağdan Paixao kesti, Ziya'nın kafa vuruşunda kaleci Alperen uzanarak topa sahip oldu.

71'inci dakikada ceza sahası sol çaprazdan Erhan'ın yerden şutunda top kaleyi bulmadı.

82'nci dakikada Altaylı Murat, ceza sahasında İbrahim'e arkadan yaptığı müdahale nedeniyle ikinci kez penaltıya neden oldu.

84'üncü dakikada İstanbulspor adına penaltı vuruşunu kullanan Onur, yine hata yapmadı: 3-2.

85'inci dakikada Tolga uzak mesafeden düzgün vurdu, kaleci Alperen çatala giden topu kornere tokatladı. Altay, Play-Off yarı final ilk maçını 3-2 kazandı.

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