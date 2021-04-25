TFF 1. Lig'in 32. haftasında Akhisarspor ile Altay karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Akhisarspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Akhisarspor ile Altay kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Akhisarspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AKHİSARSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Akhisarspor - Altay maçı 25 Nisan Pazar günü saat 20:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak. (Konferans yayın)

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