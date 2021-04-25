Boluspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Boluspor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Boluspor ile Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Boluspor ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Boluspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLUSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Boluspor - Samsunspor maçı 25 Nisan Pazar günü saat 20:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak. (Konferans yayın)

DİĞER

TFF 1. LİG HABERLERİ