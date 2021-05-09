TFF 1. Lig'in 34. haftasında Tuzlaspor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. 3 takımlı zirve mücadelesinde Giresunspor, deplasmanda Tuzlaspor'u yenerek Süper Lig'e çıkmanın hesaplarını yapıyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tuzlaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Tuzlaspor ile Giresunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tuzlaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TUZLASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tuzlaspor - Giresunspor maçı 9 Mayıs Pazar günü saat 20:30'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

DİĞER

TFF 1. LİG HABERLERİ