TFF 1. Lig'in 31. haftasında Bandırmaspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bandırmaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Bandırmaspor ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bandırmaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BANDIRMASPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Boluspor maçı 19 Nisan Pazartesi günü saat 16:00'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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