19 Nisan 2021, Pazartesi
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Altay - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Altay ile Adanaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altay - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Altay ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Altay - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ALTAY - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Altay - Adanaspor maçı 19 Nisan Pazartesi günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
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