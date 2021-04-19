19 Nisan 2021, Pazartesi
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Bu skorla ev sahibi ekip 39 puanda kalırken, Boluspor puanını 38'e yükseltti.
Bandırmaspor 2-3 Boluspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Boluspor deplasmanda Bandırmaspor'u gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada 3-2 mağlup etti.
TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Bandırmaspor ile Boluspor kozlarını paylaştı. Mücadelede gülen taraf 3-2'lik skorla konuk ekip Boluspor oldu.
Ev sahibi ekibin gollerini Gabriel Torje ve Mickael Pote kaydederken, konuk ekibin golleri Muhammed Gümüşkaya (2) ve Hamza Gür'den geldi.
Bu skorla ev sahibi ekip 39 puanda kalırken, Boluspor puanını 38'e yükseltti.
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