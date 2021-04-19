19 Nisan 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Bandırmaspor 2-3 Boluspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Gol düellosunda kazanan Boluspor!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 19.04.2021

. Lig'in 31. haftasında deplasmanda 'u gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada 3-2 mağlup etti.

. Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Mücadelede gülen taraf 3-2'lik skorla konuk ekip Boluspor oldu.

Ev sahibi ekibin gollerini ve kaydederken, konuk ekibin golleri (2) ve 'den geldi.

Bu skorla ev sahibi ekip 39 puanda kalırken, Boluspor puanını 38'e yükseltti.

Altay 4-1 Adanaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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