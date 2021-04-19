19 Nisan 2021, Pazartesi
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Maçtan dakikalar
5. dakikada topla ceza sahasına giren Erhan Çelenk'in şutu kaleciden döndü. Dönen topa Leandro Kappel çok sert vurdu ancak top az farkla auta gitti.
19. dakikada soldan topla birlikte ceza sahasına giren Leandro Kappel, Ömer Çakı'nın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
20. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Adrien Regattin, topu ağlara gönderdi. 1-0
30. dakikada rakip ceza yayının üzerinden kullandığı serbest vuruşu direkt kaleye gönderen Celil Yüksel, topu ağlarla buluşturdu. 1-1
40. dakikada kaleci Cihan Topaloğlu'ndan gelen topla ceza sahası önünde buluşan Erhan Çelenk, kaleciyi de geçerek golünü attı. 2-1
53. dakikada Erhan Çelenk ceza sahasının sağ tarafından topla ilerledi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Erhan Çelenk'in şutunu son anda kaleci engelledi.
59. dakikada rakip savunmanın bir anlık dalgınlığıyla topla buluşan Khaly Thiam, kaleciyi de geçerek topu kaleye gönderdi. 3-1
71. dakikada topla ceza sahasına giren Deniz Kadah pasını Erhan Çelenk'e verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Erhan Çelenk'in şutu direğe çarparak dışarıya çıktı.
90+3. dakikada Mehmet Erdem Uğurlu'nun soldan ortasında topla buluşan Marco Paixao, topu ağlara gönderdi. 4-1
Altay 4-1 Adanaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Altay evinde Adanaspor'u 4-1 mağlup ederek ilk 2'den direkt Süper Lig'e çıkma umudunu sürdürdü.
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor'u konuk eden Altay, rakibini 4-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
5. dakikada topla ceza sahasına giren Erhan Çelenk'in şutu kaleciden döndü. Dönen topa Leandro Kappel çok sert vurdu ancak top az farkla auta gitti.
19. dakikada soldan topla birlikte ceza sahasına giren Leandro Kappel, Ömer Çakı'nın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
20. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Adrien Regattin, topu ağlara gönderdi. 1-0
30. dakikada rakip ceza yayının üzerinden kullandığı serbest vuruşu direkt kaleye gönderen Celil Yüksel, topu ağlarla buluşturdu. 1-1
40. dakikada kaleci Cihan Topaloğlu'ndan gelen topla ceza sahası önünde buluşan Erhan Çelenk, kaleciyi de geçerek golünü attı. 2-1
53. dakikada Erhan Çelenk ceza sahasının sağ tarafından topla ilerledi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Erhan Çelenk'in şutunu son anda kaleci engelledi.
59. dakikada rakip savunmanın bir anlık dalgınlığıyla topla buluşan Khaly Thiam, kaleciyi de geçerek topu kaleye gönderdi. 3-1
71. dakikada topla ceza sahasına giren Deniz Kadah pasını Erhan Çelenk'e verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Erhan Çelenk'in şutu direğe çarparak dışarıya çıktı.
90+3. dakikada Mehmet Erdem Uğurlu'nun soldan ortasında topla buluşan Marco Paixao, topu ağlara gönderdi. 4-1
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