19 Nisan 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Altay 4-1 Adanaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Altay evinde çok rahat!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 19.04.2021

. Lig'in 31. haftasında evinde 'u 4-1 mağlup ederek ilk 2'den direkt 'e çıkma umudunu sürdürdü.

. Lig'in 31. haftasında 'u konuk eden , rakibini 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

5. dakikada topla ceza sahasına giren 'in şutu kaleciden döndü. Dönen topa çok sert vurdu ancak top az farkla auta gitti.

19. dakikada soldan topla birlikte ceza sahasına giren Leandro Kappel, 'nın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

20. dakikada penaltı vuruşunu kullanan , topu ağlara gönderdi. 1-0

30. dakikada rakip ceza yayının üzerinden kullandığı serbest vuruşu direkt kaleye gönderen , topu ağlarla buluşturdu. 1-1

40. dakikada kaleci 'ndan gelen topla ceza sahası önünde buluşan Erhan Çelenk, kaleciyi de geçerek golünü attı. 2-1

53. dakikada Erhan Çelenk ceza sahasının sağ tarafından topla ilerledi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Erhan Çelenk'in şutunu son anda kaleci engelledi.

59. dakikada rakip savunmanın bir anlık dalgınlığıyla topla buluşan , kaleciyi de geçerek topu kaleye gönderdi. 3-1

71. dakikada topla ceza sahasına giren pasını Erhan Çelenk'e verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Erhan Çelenk'in şutu direğe çarparak dışarıya çıktı.

90+3. dakikada 'nun soldan ortasında topla buluşan , topu ağlara gönderdi. 4-1
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