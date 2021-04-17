17 Nisan 2021, Cumartesi
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Keçiörengücü 0-1 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Keçiörengücü sahasında Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul temsilcisi 1-0 kazandı.
Spor Toto 1. Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Keçiörengücü ile Tuzlaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Tuzlaspor 1-0 kazandı.
Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golü 26. dakikada Ahmet Yazar kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Tuzlaspor 47 puana yükselirken Keçiörengücü ise 49 puanda kaldı.
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