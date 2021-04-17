17 Nisan 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Keçiörengücü 0-1 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Tuzlaspor 3 puanı aldı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 17.04.2021

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul temsilcisi 1-0 kazandı.

Spor Toto 1. Lig'in 31. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Tuzlaspor 1-0 kazandı.

Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golü 26. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Tuzlaspor 47 puana yükselirken Keçiörengücü ise 49 puanda kaldı.

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