TFF 1. Lig'in 29. haftasında Adanaspor ile Ankaraspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adanaspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Adanaspor ile Ankaraspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adanaspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANASPOR - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adanaspor - Ankaraspor maçı 11 Nisan Pazar günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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