11 Nisan 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Adanaspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Adanaspor - Ankaraspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 Giriş Tarihi: 11.04.2021

TFF 1. Lig'in 29. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adanaspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adanaspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANASPOR - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adanaspor - Ankaraspor maçı 11 Nisan Pazar günü saat 19:00'da 'da canlı yayınlanacak.

Ümraniyespor - Bursaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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