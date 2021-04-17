17 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Mönchengladbach 4-0 Eintracht Frankfurt (MAÇ SONUCU-ÖZET)

M'Gladbach farklı kazandı! Golleri izleyin
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 Giriş Tarihi: 17.04.2021

'nın 29. haftasında  ile Eintracht  karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibini 4-0 mağlup etti.

'nın 29. haftasında ile Eintracht 'u 4-0 mağlup etti.

Ev sahibi takımın gollerini; , , ve Wolf kaydetti.

Bu sonucun ardından ev sahibi takım 43 puana yükselirken, konuk ekip 53 puanda kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL | B. M'Gladbach 1-0 Frankfurt
GOL | B. M'Gladbach 2-0 Frankfurt
GOL | B. M'Gladbach 3-0 Frankfurt
GOL | Borussia Mönchengladbach 4-0 Eintracht Frankfurt

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