Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibini 4-0 mağlup etti.

Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Eintracht Frankfurt'u 4-0 mağlup etti.



Ev sahibi takımın gollerini; Matthias Ginter, Jonas Hofmann, Ramy Bensebaini ve Wolf kaydetti.



Bu sonucun ardından ev sahibi takım 43 puana yükselirken, konuk ekip 53 puanda kaldı.



İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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