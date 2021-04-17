17 Nisan 2021, Cumartesi
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Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Eintracht Frankfurt'u 4-0 mağlup etti.
Borussia Mönchengladbach 4-0 Eintracht Frankfurt (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibini 4-0 mağlup etti.
Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Eintracht Frankfurt'u 4-0 mağlup etti.
Ev sahibi takımın gollerini; Matthias Ginter, Jonas Hofmann, Ramy Bensebaini ve Wolf kaydetti.
Bu sonucun ardından ev sahibi takım 43 puana yükselirken, konuk ekip 53 puanda kaldı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
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