17 Nisan 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Adana Demrispor 3-0 GZT Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Adana Demir GZT Giresunspor'a acımadı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 Giriş Tarihi: 17.04.2021

'in 29. haftasında 'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta sahasında 'u ağırladı. 'nda oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan ev sahibi ekip, 'e yükselme yolunda kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 11. dakikada , 37. dakikada ve 42. dakikada 'tan geldi.

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 61 yaptı ve 2. sıradaki yerini korurken, 63 puanı olan lider Giresunspor ile farkı 2'ye düşürdü. . Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor deplasmanda ile karşılaşacakken, Giresunspor ise deplasmanına gidecek.

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