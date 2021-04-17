Spor Toto 1. Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Adana Demirspor sahasında Giresunspor'u ağırladı. Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan ev sahibi ekip, Süper Lig'e yükselme yolunda kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 11. dakikada Ezeh, 37. dakikada Sinan Kurt ve 42. dakikada Hasan Kılıç'tan geldi.

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 61 yaptı ve 2. sıradaki yerini korurken, 63 puanı olan lider Giresunspor ile farkı 2'ye düşürdü. Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacakken, Giresunspor ise Altınordu deplasmanına gidecek.



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