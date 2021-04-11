11 Nisan 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Ümraniyespor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Ümraniyespor - Bursaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 Giriş Tarihi: 11.04.2021

TFF 1. Lig'in 29. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ümraniyespor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Bursaspor maçı 11 Nisan Pazar günü saat 16:00'da 'da canlı yayınlanacak.

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