26 Şubat 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
TFF 1.Lig'de son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzen Bursaspor, son olarak Menemenspor'a 1-0 mağlup oldu. Yeşil beyazlı takım bu maçta dikkat çeken bir olaya da imza attı. 90 dakika boyunca rakip kaleye hiç şut isabet ettirmeyen Bursaspor, bu durumu en son 2017-2018 sezonunda Galatasaray'a karşı yaşadı. Bursa ekibi, 23 Şubat 2018'de İstanbul'da oynadığı ve 5-0 mağlup oldu maçta 2 kez şut çekmesine rağmen kaleyi görememişti. Yeşil beyazlılar, aradan geçen 103 lig maçında böyle bir sıkıntıyla karşılaşmamıştı. Bursaspor, dün oynadığı Menemenspor maçında da 3 kez şut çekmesine rağmen, topu kaleye isabet ettirmedi.
Bursaspor 103 maç sonra kaleye isabetli şut atamadı
Son dakika spro haberleri: TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor'da flaş bir istatistik ortaya çıktı. Yeşil-beyazlıların Menemenspor ile oynadığı mücadelede 103 karşılaşma sonra kaleye isabetli şutu olmadan maçı tamamladı.
TFF 1.Lig'in 23'üncü haftasında Menemenspor'a 1-0 mağlup olan Bursaspor, 90 dakika boyunca isabetli şut çekemedi. Yeşil beyazlı takım en son bu durumu, 2017-2018 sezonunda Galatasaray'a karşı yaşamıştı.
TFF 1.Lig'de son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzen Bursaspor, son olarak Menemenspor'a 1-0 mağlup oldu. Yeşil beyazlı takım bu maçta dikkat çeken bir olaya da imza attı. 90 dakika boyunca rakip kaleye hiç şut isabet ettirmeyen Bursaspor, bu durumu en son 2017-2018 sezonunda Galatasaray'a karşı yaşadı. Bursa ekibi, 23 Şubat 2018'de İstanbul'da oynadığı ve 5-0 mağlup oldu maçta 2 kez şut çekmesine rağmen kaleyi görememişti. Yeşil beyazlılar, aradan geçen 103 lig maçında böyle bir sıkıntıyla karşılaşmamıştı. Bursaspor, dün oynadığı Menemenspor maçında da 3 kez şut çekmesine rağmen, topu kaleye isabet ettirmedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Tottenham - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
- Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?