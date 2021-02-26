26 Şubat 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Bursaspor 103 maç sonra kaleye isabetli şut atamadı

Bursaspor'dan 103 maçlık istatistik!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 26.02.2021

Son dakika spro haberleri: . takımlarından 'da flaş bir istatistik ortaya çıktı. Yeşil-beyazlıların ile oynadığı mücadelede 103 karşılaşma sonra kaleye isabetli şutu olmadan maçı tamamladı.

.'in 23'üncü haftasında 'a 1-0 mağlup olan , 90 dakika boyunca isabetli şut çekemedi. Yeşil beyazlı takım en son bu durumu, 2017-2018 sezonunda 'a karşı yaşamıştı.

TFF 1.Lig'de son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzen Bursaspor, son olarak Menemenspor'a 1-0 mağlup oldu. Yeşil beyazlı takım bu maçta dikkat çeken bir olaya da imza attı. 90 dakika boyunca rakip kaleye hiç şut isabet ettirmeyen Bursaspor, bu durumu en son 2017-2018 sezonunda Galatasaray'a karşı yaşadı. ekibi, 23 Şubat 2018'de 'da oynadığı ve 5-0 mağlup oldu maçta 2 kez şut çekmesine rağmen kaleyi görememişti. Yeşil beyazlılar, aradan geçen 103 lig maçında böyle bir sıkıntıyla karşılaşmamıştı. Bursaspor, dün oynadığı Menemenspor maçında da 3 kez şut çekmesine rağmen, topu kaleye isabet ettirmedi.
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