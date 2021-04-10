10 Nisan 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Altay 0 - 1 Boluspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Altay 0 - 1 Boluspor MAÇ SONUCU - ÖZET
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 10.04.2021

Spor Toto 1.Lig'de 29. hafta maçında , deplasmanda 'ı 1-0 mağlup etti. İzmir ekibi, 'e çıkma yarışında fırsat tepti. İşte ayrıntılar...

Spor Toto 1.Lig'de 29. hafta karşılaşmasında , deplasmanda 'ı 1-0'la geçti.

'e çıkma hedefindeki Altay, zorlu maçta 1-0 mağlup oldu ve avantaj kaybetti. İzmir ekibi 53 puanla 3. sırada kalırken, Beypiliç Boluspor puanını 35'e yükseltti.

Boluspor'a galibiyeti getiren golü 34. dakikada penaltıdan kaydetti.

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