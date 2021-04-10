10 Nisan 2021, Cumartesi
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Altay 0 - 1 Boluspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto 1.Lig'de 29. hafta maçında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti. İzmir ekibi, Süper Lig'e çıkma yarışında fırsat tepti. İşte ayrıntılar...
Spor Toto 1.Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Altay'ı 1-0'la geçti.
Süper Lig'e çıkma hedefindeki Altay, zorlu maçta 1-0 mağlup oldu ve avantaj kaybetti. İzmir ekibi 53 puanla 3. sırada kalırken, Beypiliç Boluspor puanını 35'e yükseltti.
Boluspor'a galibiyeti getiren golü 34. dakikada penaltıdan Muhammed Gümüşkaya kaydetti.
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