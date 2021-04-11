11 Nisan 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Ümraniyespor 2-1 Bursaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ümraniye evinde kazandı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 11.04.2021

. Lig'in 29. haftasında , sahasında 'u ve 'un golleriyle 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Maçtan dakikalar

11. dakikada 'nun pasını alan Camara'nın ceza sahası için sağ çaprazdan dönerek çektiği sert şutu kaleci Ataberk, kornere çeldi.
20. dakikada gelişen atağında, Ercan'ın ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert şutta top az yandan auta çıktı.
30. dakikada hızlı gelişen atağında Camara'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mayi'nin şutunda, kaleci Ataberk gole izin vermedi. Dönen topu savunması uzaklaştırdı.
37. dakikada 'nin sol taraftan kullandığı korner atışında kafalardan seken topu altı pas içinde Mayi tamamladı ve topu filelere gönderdi. 1-0
42. dakikada Ümraniyespor savunmasında yapılan hatada topu önünde bulan kaleci , ceza sahası dışında kendisine baskı yapan 'tan sıyrılmaya çalışırken meşin yuvarlağı kaptırdı. Kaleciden sıyrılan Berat ise topu boş filelere gönderdi. 1-1
45+2. dakikada, ceza sahası dışından Yusuf Emre'nin sert şutunu kaleci Ataberk kontrol etti.
47. dakikada Mayi'nin pasını alan Yusuf Emre'nin ceza yayı üzerinden çektiği şut az farkla direğin yanından auta çıktı.
63. dakikada 'ın ters kanata gönderdiği topta Camara'nın ceza sahasını içinde girer girmez çektiği şutu kaleci Ataberk, rahat kontrol etti.
66. dakikada Serkan'ın pasını alan , ceza çizgisi üzerinden sol ayağıyla çektiği sert şutta şık bir gole imzasını attı. 2-1
84. dakikada 'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut, az farkla direğin dibinden auta çıktı.

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