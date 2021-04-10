TFF 1. Lig'in 29. haftasında Akhisarspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Akhisarspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Akhisarspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Akhisarspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AKHİSARSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Akhisarspor - Adana Demirspor maçı 10 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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