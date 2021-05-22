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TFF 1. LİG

Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Play-off

Samsunspor - Altınordu maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig Play-off
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 Giriş Tarihi: 22.05.2021

. Lig play-off yarı final rövanş maçında evinde 'yu ağırlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını ise ve yapacak. Altınordu, 1-0’lık galibiyetin avantajıyla gideceği Samsun deplasmanında adını finale yazdırma hedefinde. Samsunspor ise zorlu maçtan istediği sonucu alarak için ilk adımı atmayı amaçlıyor. Peki Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte zorlu maçla ilgili tüm detaylar...

. Lig play-off'ta heyecan devam ediyor. Yarı final ilk maçında Y.'u 1-0 yenen , rövanş karşılaşmasında rakibiyle 'nda karşılaşacak. Hakem 'nun yöneteceği kritik maç, saat 21.00'de başlayacak. Bu sezon ilk kez play-off'ta mücadele eden Altınordu, -1970'ten bu yana 'den uzak. İzmir ekibi galibiyet, beraberlik veya 1-0'lık yenilginin haricinde alacağı tek farklı mağlubiyetlerle dahi final vizesini alacak.

Samsunspor, 90 dakikada 1-0 üstünlük kurarsa, uzatma dakikaları oynanacak. Ek sürede skor değişmezse seri penaltılar finalisti belirleyecek. Karadeniz temsilcisi 2 farklı galibiyetlerde finale kalacak.

SAMSUNSPOR ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Samsunspor ile Altınordu'nun karşı karşıya geleceği play-off yarı final rövanş maçı 21.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Kritik müsabaka 'dan canlı yayınlanacak.

ALTINORDU'DA 51 YILLIK HASRET!
Altınordu'da ilk maçta kırmızı kart gören forvet , cezalı duruma düşmesi nedeniyle karşılaşmada görev alamayacak. İzmir'deki randevuda sakatlanarak oyundan alınan sağ kanat 'ın durumunun iyi olduğu ve forma giyebileceği öğrenildi.

Ligde averajla ilk 2'nin dışında kalan 'u eleyerek finale yükselmeyi hedefleyen Altınordu, turu geçmesi halinde - eşleşmesinin galibiyle Süper Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek. En son 1969-70 sezonunda Süper Lig'de yer alan İzmir temsilcisi hedefe ulaşması halinde 51 yıllık Süper Lig özlemini sona erdirecek.

SAMSUNSPOR 10 SENE SONRA GERİ DÖNMEK İSTİYOR!
3. kez play-off'ta mücadele veren Yılport Samsunspor, 2013-2014 ve 2014-2015'te play-off'ta finale yükselmesine rağmen Süper Lig vizesi alamamıştı. Karadeniz temsilci, son olarak 2011-12 sezonunda yer aldığı Süper Lig'e 10 senelik aranın ardından geri dönmeyi amaçlıyor.

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