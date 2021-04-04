04 Nisan 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Menemenspor 1-1 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Menemenspor ile Ümraniyespor yenişemedi!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 04.04.2021

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında ile karşı karşıya geldi. 2 gol çıkan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Spor Toto 1. Lig'in 28. hafta karşılaşmasında sahasında 'la kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Ümraniyespor'un golünü 66. dakikada Yusuf Gültekin kaydederken, Menemenspor'un golü ise 75'de Wade'den (k.k) geldi. Ayrıca konuk ekipte 80. dakikada Okan Derici direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Menemenspor puanını 29'a yükseltirken, Ümraniyespor ise 38 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada İsmail Haktan sağdan ceza sahasına girdi. Sert şutunda top yandan auta çıktı.

34'üncü dakikada Alhassan'ın sağdan yerden ortasında Mahamadou Ba'nın şutunda top üst direkte patladı.

42'nci dakikada Tayfun'un soldan kullandığı köşe atışında Rıdvan topu ön direkte aşırttı. Savunmaya seken top üst direğe çarparak kornere gitti.

54'üncü dakikada Murat Uslu'nun ortasında altı pasın içinde Gomis'in şutunda top kalecide kaldı.

66'ncı dakikada Ümraniyespor golü buldu. Gomis sağdan çalımlarla ceza sahası içine girdi. Yerden pasında Yusuf plase bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-1.

75'inci dakikada skora eşitlik geldi Mohamed'in sağdan ortasında Tayfun'un volesinde yaşanan karambolde Wade topu kendi ağlarına yolladı: 1-1.

80'inci dakikada Furkan'a sert giren Okan direk kırmızı kart gördü.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, taraflar 1'er puanı hanesine yazdırdı.

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