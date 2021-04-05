05 Nisan 2021, Pazartesi
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Adana Demirspor’da 2 ayrılık!
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Mehmet Akyüz ve Lucas Rangel ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Mavi-Lacivertli kulüpte deneyimli forvet Mehmet Akyüz ve devre arası takıma katılan Brezilyalı oyuncu Lucas Rangel'le karşılıklı anlaşılarak sözleşmelerinin feshedildiği duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Mehmet Akyüz ve Lucas Rangel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her iki futbolcumuza kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol yaşamlarında başarılar dileriz" denildi.
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