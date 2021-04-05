05 Nisan 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Adana Demirspor’da 2 ayrılık!

Adana Demirspor’da 2 ayrılık!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 05.04.2021

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , ve Lucas Rangel ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Mavi-Lacivertli kulüpte deneyimli forvet ve devre arası takıma katılan oyuncu Lucas Rangel'le karşılıklı anlaşılarak sözleşmelerinin feshedildiği duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Mehmet Akyüz ve Lucas Rangel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her iki futbolcumuza kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol yaşamlarında başarılar dileriz" denildi.

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