28 Mayıs 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Adı Fenerbahçe ile geçen Enis Destan Altınordu'dan ayrıldığını açıkladı

Enis Destan ayrılığı resmen açıkladı! Fenerbahçe...
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 Giriş Tarihi: 28.05.2021

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'da forma giyen Enis Destan, İzmir temsilcisinden ayrıldığını resmen açıkladı. 18 yaşındaki forvetin adı Fenerbahçe ve 'la da anılıyordu.

Süper Lig'de ve Fenerbahçe'nin takibinde olan, Almanya başta olmak üzere Fransa ve Belçika ekiplerinin de radarına giren Enis Destan, 'ya veda etti.

İzmir ekibinden ayrıldığını kişisel sosyal medya hesabından açıklayan 18 yaşındaki forvet, yeni takımı ile ilgili ise detay verdi. Türk futbolunun büyük umutlar beslediği isimler arasında gösterilen Enis'in yeni takımının kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

İşte Enis Destan'ın veda mesajı:

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