28 Mayıs 2021, Cuma
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Adı Fenerbahçe ile geçen Enis Destan Altınordu'dan ayrıldığını açıkladı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen Enis Destan, İzmir temsilcisinden ayrıldığını resmen açıkladı. 18 yaşındaki forvetin adı Fenerbahçe ve Trabzonspor'la da anılıyordu.
Süper Lig'de Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin takibinde olan, Almanya başta olmak üzere Fransa ve Belçika ekiplerinin de radarına giren Enis Destan, Altınordu'ya veda etti.
İzmir ekibinden ayrıldığını kişisel sosyal medya hesabından açıklayan 18 yaşındaki forvet, yeni takımı ile ilgili ise detay verdi. Türk futbolunun büyük umutlar beslediği isimler arasında gösterilen Enis'in yeni takımının kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.
İşte Enis Destan'ın veda mesajı:
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