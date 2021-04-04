Altınordu 6-3 Eskişehirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu ile Eskişehirspor kozlarını paylaştı. Zirve mücadelesi veren Altınordu, son sıradaki rakibini 6-3'lük skorla mağlup etti.

İzmir ekibine üç puanı getiren golleri 2, 32, 37 ve 77'de Ahmet Dereli, 30'da Muzaffer Kocaer ve 89'da Burak İnce kaydetti. Es-Es'in golleri ise 65'te İbrahim Halil Öner ile 80 ve 90'da Uğur Can Semizoğlu'dan geldi.

ESKİŞEHİR KÜME DÜŞTÜ

Altınordu bu sonuçla puanını 52'ye yükseltirken, 8 puanda kalan son sıradaki Eskişehir ise bitime 6 hafta kala 2. Lig'e düştü.





Öyle bir aşk, öyle bir sevda ki... Tarihin en kötü günlerinde bile kalplerden ve gönüllerden sesleniyoruz. Bir defa değil, bin defa Es Es Es Ki Ki Ki! #hergünEskişehirspor pic.twitter.com/SYibbbi9Ts