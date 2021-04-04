04 Nisan 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Altınordu 6-3 Eskişehirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Eskişehirspor küme düştü!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 Giriş Tarihi: 04.04.2021

Son dakika spor haberleri: . Lig'in 28. haftasında 'yu 6-3 mağlup olan ligden düşen ilk takım oldu.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında ile kozlarını paylaştı. Zirve mücadelesi veren Altınordu, son sıradaki rakibini 6-3'lük skorla mağlup etti.

İzmir ekibine üç puanı getiren golleri 2, 32, 37 ve 77'de Ahmet Dereli, 30'da Muzaffer Kocaer ve 89'da Burak İnce kaydetti. Es-Es'in golleri ise 65'te İbrahim Halil Öner ile 80 ve 90'da Uğur Can Semizoğlu'dan geldi.

ESKİŞEHİR KÜME DÜŞTÜ
Altınordu bu sonuçla puanını 52'ye yükseltirken, 8 puanda kalan son sıradaki Eskişehir ise bitime 6 hafta kala 2. Lig'e düştü.

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