22 Mayıs 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Samsunspor 2 - 2 Altınordu (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Altınordu finalde Altay'ın rakibi oldu!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 Giriş Tarihi: 22.05.2021

. Lig'de play-off heyecanı yaşanıyor. Yarı finalde eşleşen iki takım ile , rövanş maçında karşı karşıya geldi. 1-0 kazandığı ilk maçın avantajıyla gelen Altınordu, deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kalsa da deplasman golü avantajıyla adını finale yazdıran takım oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

. Lig'den 'e yükselecek olan son takım merakla bekleniyor. Adını Süper Lig'e yazdıran ile 'un ardından, yükselecek olan son takım play-off maçlarının ardından belli olacak. TFF 1. Lig play-off yarı final eşleşmeleri nefesleri kesti. ile adını finale yazdıran ilk takım olan 'ın rakibi olmak için kozlarını paylaştı.

İlk maçı 1-0 kazanan Altınordu, zorlu Samsunspor deplasmanında 2-2 berabere kalmasına rağmen finale yükselen taraf oldu. Altınordu'ya turu getiren goller 32. dakikada 'dan ve 90+7'de 'dan gelirken, Samsunspor'un golleri ise 55'te 'nin penaltısından ve 81'de 'den geldi.

Altay finale yükseldi! İstanbulspor 0-1 Altay (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TFF 1. Lig play-off finalinde Altay ile Altınordu, 26 Mayıs Çarşamba günü Süper Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

14'üncü dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Hambroun şutunda top direkten döndü.

31'inci dakikada Altırordulu Ufuk'un pasında topla buluşan Metehan'ın şutu ağlarla buluştu. 0-1.

52'nci dakikada Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun VAR'dan kontrol ettiği pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Nadir'in kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu. 1-1.

80'inci dakikada Yasin Öztekin'in ceza sahası dışından şutunda top ağlarla buluştu. 2-1.

90+6'ncı dakikada kaleci Nurullah'ın önde olduğu anda Altınordulu Enis'in orta sahanın gerisinden şutunda top ağlarla buluştu. 2-2.

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