03 Nisan 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Giresunspor 0-0 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Giresunspor ile İstanbulspor yenişemedi!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.04.2021

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve 0-0 beraberlikle sona erdi.

Spor Toto 1. Lig'in 28. hafta karşılaşmasında , 'u konuk etti. Mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Giresunspor puanını 57'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. İstanbulspor ise 48 puana ulaştı.

Ankaraspor 8 hafta sonra kazandı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Adana Demirspor sahasında kazandı! Adana Demirspor sahasında kazandı!
Ankaraspor 8 hafta sonra kazandı! Ankaraspor 8 hafta sonra kazandı!
Samsunspor hataya izin vermedi! Samsunspor hataya izin vermedi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör