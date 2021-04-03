Giresunspor 0-0 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Giresunspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve 0-0 beraberlikle sona erdi.

Spor Toto 1. Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Giresunspor, İstanbulspor'u konuk etti. Mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Giresunspor puanını 57'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. İstanbulspor ise 48 puana ulaştı.

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