03 Nisan 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Tuzlaspor 0-2 Samsunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Samsunspor hataya izin vermedi!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 03.04.2021

. Lig'in 28. haftasında deplasmanda 'u 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Karadeniz ekibinin gollerini ve kaydetti.

. Lig'in 28. hafta mücadelesinde , sahasında karşılaştığı 'a 2-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Pucko'nun pasını alan Thuram'ın ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şutu kaleci kontrol etti.

6. dakikada Samsunspor'un kazandığı serbest vuruşta, Mücahit'in vuruşunu kaleci Metin rahat kontrol etti.

16. dakikada, Samsunspor savunmasından atılan uzun topla ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Tomane'nin şutu direğin üstünden az farkla auta çıktı.

21. dakikada sağ kanattan gelişen atağında Hanroun'un ortasına Tomane'nin röveşata vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

36. dakikada sol kanttan hızla gelişen Samsunspor atağında, 'in pasını alan Göhkan'n ceza alanı içinde bekletmeden yaptığı sert şut direğe çarparak oyun alanına döndü.

47. dakikada uzun topla ceza alanı içine sarkan Samsunspor'da Gökhan'ın hava topu mücadelesinde dokunduğu top, Tuzlaspor savunmasının ters dokunuşuyla direğe çarpıp oyun alanına döndü.

57. dakikada Hamroun, 'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem , pozisyonu penaltı kararı ile yorumladı.

58. dakikada beyaz noktanın başına gelen Yasin Öztekin, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 1-0

78. dakikada yaşanan hava topu mücadelesinde Savicevic, Cajic'e yaptığı müdahale sonucu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

89. dakikada sağ kanattan gelişen Tuzlaspor atağında Samet'in ortasına Caner ters kafa vuruşu yaptı. Kaleye yönelen top direğin dibinden kornere çıktı.

90+1. dakikada 'ın sağ kanattan ortasına Muhammed Gönülaçar kafa ile vurdu. Top yan direğe çarpıp oyun alına döndü.

90+5. dakikada sağ kanattan 'un ortasına altı pas içinde kafa ile vurdu. Kaleci Metin çizgi üzerinden topu kornere çeldi.

90+6. dakikada Ferhat'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Coureur, sağ çaprazdan ceza alanına girerek yaptığı vuruşta yan direğe çarpan top filelerle buluştu. 0-2
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