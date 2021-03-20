20 Mart 2021, Cumartesi
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Ümraniyespor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor ile Balıkesirspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ümraniyespor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Ümraniyespor ile Balıkesirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ÜMRANİYESPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ümraniyespor - Balıkesirspor maçı 20 Mart Cumartesi günü saat 13:30'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.
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