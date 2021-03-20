TFF 1. Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İstanbulspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında İstanbulspor ile Altınordu kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbulspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSTANBULSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Altınordu maçı 20 Mart Cumartesi günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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