14 Nisan 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

Balıkesirspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Balıkesirspor - İstanbulspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.04.2021

. Lig'in 30. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Balıkesirspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

. Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Balıkesirspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BALIKESİRSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - İstanbulspor maçı 14 Nisan Çarşamba günü saat 19:00'da 'da canlı yayınlanacak.

Adanaspor - Akhisarspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Adanaspor - Akhisarspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Adanaspor - Akhisarspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Menemenspor - Samsunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Menemenspor - Samsunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Lider Giresunspor hata yapmadı! Lider Giresunspor hata yapmadı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör