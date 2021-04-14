TFF 1. Lig'in 30. haftasında Balıkesirspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Balıkesirspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Balıkesirspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Balıkesirspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BALIKESİRSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - İstanbulspor maçı 14 Nisan Çarşamba günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

DİĞER

TFF 1. LİG HABERLERİ