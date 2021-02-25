Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Boluspor ile Balıkesirspor golsüz berabere kalarak puanları paylaştı.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Boluspor ile Balıkesirspor, Bolu Atatürk Stadı'nda karşı karşya geldi. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım, 0-0 berabere kalarak sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Boluspor bu sonuçla puanını 23'e çıkararak 14. sırada yer aldı. Bu sezonki 6. beraberliğini alan Balıkesirspor ise 24 puanla 13. sırada kendine yer buldu.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Boluspor, 1 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da Menemenspor'a konuk olacak. Balıkesirspor ise aynı gün saat 19.00'da Ankaraspor'u ağırlayacak.

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