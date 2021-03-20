TFF 1. Lig'in 27. haftasında Samsunspor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Samsunspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Samsunspor ile Giresunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Samsunspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAMSUNSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Giresunspor maçı 20 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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