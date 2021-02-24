24 Şubat 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

Bursaspor’da iki futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Bursaspor’da Covid-19 vakası!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 24.02.2021

Son dakika spor haberleri: . Lig ekiplerinden 'da 2 futbolcunun corona virüsü test sonuçları pozitif çıktı. (Bursaspor haberleri)

, yarın oynanacak maçı öncesinde yapılan korona virüs testleri sonrası iki futbolcunun sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.
. Lig ekiplerinden 'da yine pozitif vaka şoku yaşanıyor. Yeşil-beyazlı kulüp, yarın akşam saat 19.00'da 'da oynanacak olan Menemenspor maçı öncesinden yapılan korona virüs testlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı ve iki futbolcusunun değerlerinin pozitif olduğunu bildirdi.
Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz tarafından tüm futbolcu, teknik heyet ve personelimize yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda; 2 futbolcumuzun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır."


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