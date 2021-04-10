10 Nisan 2021, Cumartesi
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Bandırmaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor ile Menemenspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bandırmaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Bandırmaspor ile Menemenspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bandırmaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BANDIRMASPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bandırmaspor - Menemenspor maçı 10 Nisan Cumartesi günü saat 13:30'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.
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