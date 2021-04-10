10 Nisan 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Bandırmaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Bandırmaspor - Menemenspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

. Lig'in 29. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bandırmaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

. Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bandırmaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BANDIRMASPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Menemenspor maçı 10 Nisan Cumartesi günü saat 13:30'da 'da canlı yayınlanacak.

Altay - Boluspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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