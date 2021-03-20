20 Mart 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Giresunspor'un otobüsü taşlı saldırıya uğradı!

Giresunspor'un otobüsü taşlı saldırıya uğradı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 20.03.2021

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda 'u 2-0 mağlup ederek 3 hafta aradan sonra galip geldi. Konuk ekibin otobüsü, Samsun'da taşlı saldırıya uğradı.

Spor Toto 1. Lig'in 27 hafta maçında , 'a konuk oldu ve maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrasında konuk ekibin takım otobüsü taşlı saldırıya uğradı.

Yeşil-beyazlılarda forma giyen , otobüsün kırılan camını sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o fotoğraflar:


Derbide kazanan Giresunspor oldu! haberin devamı

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