20 Mart 2021, Cumartesi
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Giresunspor'un otobüsü taşlı saldırıya uğradı!
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Giresunspor deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek 3 hafta aradan sonra galip geldi. Konuk ekibin otobüsü, Samsun'da taşlı saldırıya uğradı.
Spor Toto 1. Lig'in 27 hafta maçında Giresunspor, Samsunspor'a konuk oldu ve maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrasında konuk ekibin takım otobüsü taşlı saldırıya uğradı.
Yeşil-beyazlılarda forma giyen Eren Tozlu, otobüsün kırılan camını sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o fotoğraflar:
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