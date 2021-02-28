TFF 1. Lig'in 24. haftasında Keçiörengücü ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Keçiörengücü - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Keçiörengücü ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Keçiörengücü - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KEÇİÖRENGÜCÜ - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü - Samsunspor maçı 28 Şubat Pazar günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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