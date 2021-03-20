20 Mart 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
27'nci dakikada ani gelişen atakta Kerem'in ceza sahasına yaptığı ortaya Gökhan Karadeniz'in gelişine vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
36'ncı dakikada Gökhan Karadeniz'in pasıyla buluşan Savicevic'in ceza sahasından kaleye çektiği şutta kaleci Tolgahan iki hamlede topun sahibi oldu.
43'üncü dakikada organize gelişen atakta Kerem'in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Mathias'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
64'üncü dakikada Caner'in ceza sahasına yaptığı ortada Savicevic'in indirdiği topa gelişine vuran Gökhan Karadeniz'in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
90+1'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Kaleci ile karşı karşıya kalan Traore'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
90+7'nci dakikada hızlı gelişen Giresunpor atağında topla buluşan Traore, uzun süre topu sürdükten sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun çapraz pozisyondan yaptığı ayak içi vuruşta top ağlara gitti: 0-2.
Samsunspor 0-2 GZT Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta maçında Giresunspor deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ev sahibi ekip mücadeleyi 9 kişi tamamladı.
Spor Toto 1'inci Lig'in 27'nci haftasında Yılport Samsunspor, sahasında 9 kişi kaldığı maçta Gzt Giresunspor'a 2-0 mağlup oldu.
27'nci dakikada ani gelişen atakta Kerem'in ceza sahasına yaptığı ortaya Gökhan Karadeniz'in gelişine vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
36'ncı dakikada Gökhan Karadeniz'in pasıyla buluşan Savicevic'in ceza sahasından kaleye çektiği şutta kaleci Tolgahan iki hamlede topun sahibi oldu.
43'üncü dakikada organize gelişen atakta Kerem'in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Mathias'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
64'üncü dakikada Caner'in ceza sahasına yaptığı ortada Savicevic'in indirdiği topa gelişine vuran Gökhan Karadeniz'in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
90+1'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Kaleci ile karşı karşıya kalan Traore'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
90+7'nci dakikada hızlı gelişen Giresunpor atağında topla buluşan Traore, uzun süre topu sürdükten sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun çapraz pozisyondan yaptığı ayak içi vuruşta top ağlara gitti: 0-2.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig