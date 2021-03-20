20 Mart 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Samsunspor 0-2 GZT Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Derbide kazanan Giresunspor oldu!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 20.03.2021

. Lig'de 27. hafta maçında deplasmanda 'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ev sahibi ekip mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

'inci Lig'in 27'nci haftasında , sahasında 9 kişi kaldığı maçta 'a 2-0 mağlup oldu.

27'nci dakikada ani gelişen atakta 'in ceza sahasına yaptığı ortaya 'in gelişine vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

36'ncı dakikada Gökhan Karadeniz'in pasıyla buluşan 'in ceza sahasından kaleye çektiği şutta kaleci Tolgahan iki hamlede topun sahibi oldu.

43'üncü dakikada organize gelişen atakta Kerem'in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen 'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

64'üncü dakikada 'in ceza sahasına yaptığı ortada Savicevic'in indirdiği topa gelişine vuran Gökhan Karadeniz'in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

90+1'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Kaleci ile karşı karşıya kalan 'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

90+7'nci dakikada hızlı gelişen atağında topla buluşan Traore, uzun süre topu sürdükten sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun çapraz pozisyondan yaptığı ayak içi vuruşta top ağlara gitti: 0-2.
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