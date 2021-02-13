13 Şubat 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Ümraniyespor 3-0 Eskişehirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ümraniyespor çıkışını sürdürdü!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 13.02.2021

TFF 1. Lig'in 21. haftasında , 'la karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

TFF 1. Lig'in 21. hafta mücadelesinde Bereket Sigorta sahasında 'u ağırladı. Karşılaşmayi İstanbul temsilcisi 3-0 kazandı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Muammer Taşkan, 90+2'de Camara ve 90+3. dakikada Gomis kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor 27 puana yükselirken, Eskişehirspor ise 4 puanda kaldı.

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