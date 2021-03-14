14 Mart 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar galibiyetin ardından konuştu! "24 puana talibiz"

Uçar galibiyetin ardından konuştu! 24 puana talibiz
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 14.03.2021

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında 'u 1-0 mağlup eden 'da teknik direktör maçın ardından açıklamalarda bulundu. Uçar, "Kalan 8 maçta 24 puana talibiz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında , deplasmanda karşı karşıya geldiği 'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Tuzlaspor müsabakasını kazandıkları için mutlu olduklarının altını çizerek, "İyi oyun neticesinde kazanmak bizim adımıza mutluluk verici. İlk 10 dakika dışında oyuna hakimlik bakımından oyunu kuran ve topa sahip olan takımdık. İkinci yarı da böyle deva metti. 75'te duran toptan 1-0'ı bularak, kazandık. Bizim için anlam ifade eden bir 3 puan aldık. Oyuncularımın yapmak istediklerini yapmaları sevindirici. Kalan 8 maç ve 24 puan var. 24 puanın 24'üne de talibiz. Sezonu en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz. Bunu bu oyuncu grubunun hak ettiğini düşünüyorum. Bu sezonu en iyi yerde tamamlayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

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