14 Mart 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın istifa etti!

1. Lig ekibinin teknik direktörü istifa etti!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 14.03.2021

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında 'a 1-0 mağlup olan 'da teknik direktör , mağlubiyetin ardından istifa etti. Taşkın, "Kendimde aynı enerjiyi bulamadığım için istifa ediyorum" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında , sahasında karşılaştığı 'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından Tuzlaspor Teknik Direktörü basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Taner Taşkın, ikinci kez çalıştırmaya başladığı Tuzlaspor'da aynı enerjiyi bulamadığını ifade ederek, "Bugün oyuncu grubum galibiyeti çok istediler. Ellerinden geleni yaptıklarını söyleyebilirim. Geçen sene buraya geldiğimizde play-offun dışındayken almış olduğumuz galibiyetlerle play-offa giren bir ekibe sahiptik. Güzel günler yaşadık. Sezon başlarken de aynı rüzgarla kendi kendimize hedef belirledik. Bizim almış olduğumuz neticeler bizi zirveye itekledi. İyi iş yapıp 38 puanla bu takımı bırakmıştım. Ardından 4 haftalık bir ayrılık yaşadık. Maalesef futbolda hiçbir zaman dün yok hep aynı başarıyı istiyorlar. Dönmemdeki etken oyuncuların 'geri gel beraber olalım' çağrısıydı. Geri dönmem hataydı. Bu şekilde dönüş yaptık. Aynı Tuzlaspor'u bulduğumu söyleyemem. Takımı heyecanlandırma adına çok mesafe harcadık. Oyuncuların üzerinde büyük baskı var. Maç kazanamıyoruz. Harika bir mücadele vardı. Çocuklar çok istekliydiler fakat stresten dolayı girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Hiç pozisyon vermeden talihsiz gol yiyerek mağlup ayrıldık. En kötü berabere bitmesi gereken bir maçtı. Ben kendimde aynı enerjiyi bulmadığım için istifa ediyorum. Kendi adıma ve Tuzlaspor adına hayırlı olmasını diliyorum. Bu ayrılık her iki tarafa da hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

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