TFF 1. Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adana Demirspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Adana Demirspor ile Giresunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Giresunspor maçı 17 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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