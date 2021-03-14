Tuzlaspor 0-1 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor sahasında Ümraniyespor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Spor Toto 1. Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Tuzlaspor ve Ümraniyespor kozlarını paylaştı. İki İstanbul takımı arasında geçen mücadeleyi misafir takım 1-0 kazandı.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 75. dakikada Ercan Coşkun kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Tuzlaspor 41 puanda kalırken Ümraniyespor ise 37 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
29. dakikada sol tarafta topla buluşan Atakan Üner'in ceza sahası içerisine girerek çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Metin Erol kornere çeldi.
39. dakikada sol taraftan Emre Gültekin'in kullandığı serbest vuruşta Glumac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
75. dakikada sol çaprazdan Yusuf Emre Gültekin'in kullandığı serbest vuruşta kale önünde iyi yükselen Ercan Coşkun'un yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
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