02 Mart 2021, Salı

TFF 1. LİG

Son dakika spor haberi: Bursaspor ile sözleşmesini fesheden Ali Akman'dan ilk açıklama! İşte o sözler...

Sözleşmesini feshetmişti! Ali Akman'dan ilk açıklama...
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 Giriş Tarihi: 02.03.2021

Sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere ekiplerinden ile 4 yıllık sözleşme imzalayan , ile olan mukavelesini karşılıklı anlaşarak feshetmişti. Genç oyuncu ilk açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

'la sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden , "Bursaspor forması için sahada terimin son damlasına kadar savaştım. Yeşil-Beyaz renklere layık olmayı hep kendime ilke edindim" dedi.

Son dakika: Bursaspor Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzalayan Ali Akman'ın sözleşmesini feshetti!

. Lig ekiplerinden Bursaspor'la yollarını ayıran Ali Akman, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Devre arasında ekibi 'la yeni sezondan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşmeye imza atan 18 yaşındaki futbolcu, bu transferi sonrası tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Yeşil-beyazlı kulüp, 1 Mart itibariyle ise Ali Akman'la anlaşıp sözleşmesini feshetti. Bursaspor'la yollarını resmen ayrılan Ali Akman şu açıklamayı yaptı:

"Hayallerimin ilk adımı olan Bursaspor'dan, hedef merdivenlerimi çıkmak üzere ayrılıyorum. Burada bulunduğum süre boyunca, Bursaspor forması için sahada terimin son damlasına kadar savaştım. Yeşil-Beyaz renklere layık olmayı hep kendime ilke edindim. Şimdi ise yeni bir sayfa açma vakti geldi. 'de geçirdiğim zaman zarfında gelişimimde emeği geçen herkese teşekkür ederim."

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