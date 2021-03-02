Son dakika spor haberi: Bursaspor ile sözleşmesini fesheden Ali Akman'dan ilk açıklama! İşte o sözler...
Sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Ali Akman, Bursaspor ile olan mukavelesini karşılıklı anlaşarak feshetmişti. Genç oyuncu ilk açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
Bursaspor'la sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Ali Akman, "Bursaspor forması için sahada terimin son damlasına kadar savaştım. Yeşil-Beyaz renklere layık olmayı hep kendime ilke edindim" dedi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'la yollarını ayıran Ali Akman, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Devre arasında Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'la yeni sezondan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşmeye imza atan 18 yaşındaki futbolcu, bu transferi sonrası Bursaspor Kulübü tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Yeşil-beyazlı kulüp, 1 Mart itibariyle ise Ali Akman'la anlaşıp sözleşmesini feshetti. Bursaspor'la yollarını resmen ayrılan Ali Akman şu açıklamayı yaptı:
"Hayallerimin ilk adımı olan Bursaspor'dan, hedef merdivenlerimi çıkmak üzere ayrılıyorum. Burada bulunduğum süre boyunca, Bursaspor forması için sahada terimin son damlasına kadar savaştım. Yeşil-Beyaz renklere layık olmayı hep kendime ilke edindim. Şimdi ise yeni bir sayfa açma vakti geldi. Vakıfköy'de geçirdiğim zaman zarfında gelişimimde emeği geçen herkese teşekkür ederim."
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