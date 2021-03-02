02 Mart 2021, Salı

TFF 1. LİG

Son dakika: Bursaspor Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzalayan Ali Akman'ın sözleşmesini feshetti!

Resmi açıklama geldi! Ali Akman...
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 Giriş Tarihi: 02.03.2021

TFF 1. Lig ekibi , sezonun en formda isimlerinden takımlarından ile sözleşme imzaladıktan sonra kadro dışı bırakmıştı. Bursaspor genç futbolcunun sözleşmesini feshetti.

formasıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan , Ümit Milli Futbol Takımı'mızın da değişmez isimlerinmden biri olmuştu. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan genç golcü, ekiplerinden Frankfurt'a imza atmıştı. Bursaspor, ilk olarak kadro dışı bırakma kararı aldığı Ali Akman'ın sözleşmesini feshetti.

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