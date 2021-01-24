Tuzlaspor 0-3 Akhisarspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Tuzlaspor sahasında Akhisarspor'u konuk etti. Mücadeleyi misafir takım 3-0 kazandı.
TFF 1. Lig'in 18. hafta mücadelesinde Tuzlaspor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Akhisarspor 3-0 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Delarge, 64. ve 76. dakikalarda ise Onurcan Güler kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Akhisarspor 9 hafta sonra galibiyetle tanıştı ve puanını 16'ya yükseltti. Tuzlaspor ise 30 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Ferhat'ın sol kanattan ceza sahası dışına yaptığı ortada yay üzerinde Thuram'ın yarım vole şeklinde yaptığı vuruş kalenin sağından auta çıktı.
13. dakikada ceza alanı dışında kaleye yaklaşık 20 metre uzaklıkta topla buluşan Ferhat'ın çektiği sert şut direğe çarparak dışarı gitti.
37. dakikada Peter'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Delarge'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
64. dakikada sağ kanattan Delarge'ın ceza sahasına girmeden içeriye çevirdiği ortaya savunmada İsmail müdahale etti. Penaltı noktası üzerine düşen meşin yuvarlağı önünde bulan Onurcan'ın sert şutu filelere gitti. 0-2
76. dakikada Keita'nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Delarge, pasını kale önündeki Onurcan'a gönderdi. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşuyla fark 3'e çıktı. 0-3
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