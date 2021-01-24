24 Ocak 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Giresunspor 1-0 Balıkesirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Giresunspor kaldığı yerden devam ediyor!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 24.01.2021

. Lig'in 18. haftasında sahasında ligin düşme hattında yer alan takımı 'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

. Lig'in 18. haftasında , Aydeniz Et 'u konuk ederken karşılaşma Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Giresunspor'da Sergio sağ kanattan topu ceza sahasında bulunan 'e gönderdi. Caner Hüseyin'in kafa vuruşuyla topa yükselirken top kaleci Vukovic'te kaldı.

23. dakikada Giresunspor'da Sergio sağ kanattan getirdiği topu Eren'e pasladı. Eren ceza sahasında bulunan 'ye topu gönderirken Balde'nin çektiği şut kaleci Vukovic'te kaldı.

66. dakikada Giresunspor'da orta saha yakınlarından şut çeken Hayruıllah'ın topu direkten döndü. Direkten dönen topu şut çeken Balde'nin topu direğin yanından dışarı çıktı.

88. dakikada Giresunspor'da Hayrullah'ın rakip ceza sahasına gönderdiği topla oluşan karambolde Balde kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0

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