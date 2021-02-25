25 Şubat 2021, Perşembe

TFF 1. LİG

Ankaraspor 0-0 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ankaraspor ve Tuzlaspor yenişemedi!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 25.02.2021

TFF 1. Lig'in 23. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

TFF 1. Lig'in 23. hafta karşılaşmasında sahasında 'u konuk etti. Gol sesi çıkmayan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Ankaraspor galibiyet hasretini 4 maça çıkardı ve puanını 14'e yükseltti. 3 haftadır galip gelemeyen Tuzlaspor ise 38 puana ulaştı.

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