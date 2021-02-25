TFF 1. Lig'in 23. haftasında Ankaraspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

TFF 1. Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Ankaraspor sahasında Tuzlaspor'u konuk etti. Gol sesi çıkmayan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Ankaraspor galibiyet hasretini 4 maça çıkardı ve puanını 14'e yükseltti. 3 haftadır galip gelemeyen Tuzlaspor ise 38 puana ulaştı.

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