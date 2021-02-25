TFF 1. Lig'in 23. haftasında Bursaspor sahasında Menemenspor'u ağırladı. Mücadeleyi İzmir temsilcisi 1-0 kazandı ve kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde Bursaspor ile Menemenspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Menemenspor 1-0 kazandı.

İzmir ekibine galibiyeti getiren golü 51. dakikada Omar Mohamed kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Bursaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve 31 puanda kaldı. Menemenspor ise 26 puana yükseldi.

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