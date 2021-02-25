25 Şubat 2021, Perşembe

TFF 1. LİG

Bursaspor 0-1 Menemenspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Menemenspor'dan kritik 3 puan!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 25.02.2021

TFF 1. Lig'in 23. haftasında sahasında 'u ağırladı. Mücadeleyi İzmir temsilcisi 1-0 kazandı ve kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Menemenspor 1-0 kazandı.

İzmir ekibine galibiyeti getiren golü 51. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Bursaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve 31 puanda kaldı. Menemenspor ise 26 puana yükseldi.

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