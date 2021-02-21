TFF 1. Lig'in 22. haftasında Balıkesirspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Balıkesirspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Balıkesirspor ile Bursaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Balıkesirspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BALIKESİRSPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Bursaspor maçı 21 Şubat Pazar günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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