TFF 1. Lig'in 22. haftasında Tuzlaspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tuzlaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Tuzlaspor ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tuzlaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TUZLASPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tuzlaspor - Boluspor maçı 21 Şubat Pazar günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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